Графік відключень на 25 березня: чи будуть вимикати світло у середу

Енергетики закликають українців користуватись потужними електроприладами у певні години доби.

У середу, 25 березня, відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Водночас енергетики закликають українців користуватись потужними електроприладами саме у денні години - з 10:00 до 15:00.

В ніч проти 24 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишилися без світла.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк повідомляв, що до початку зими Україна може не встигнути отримати від Європи обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, розбитої російськими ударами. Він зазначив, що "Укренерго" відчуває гостру нестачу запчастин, що може завадити їй провести належний ремонт.

21 березня в Києві спостерігалися перебої з електро- і водопостачанням. У КМДА тоді пояснили, що це сталося через аварійну ситуацію. Водночас у мережі писали про критично низький рівень напруги на Лівому березі – в окремих районах показники падали до двозначних значень.

Крім того, 21 березня внаслідок нещодавніх російських ударів Чернігів і значна частина області залишилися без електропостачання. Було знеструмлено 430 тис. абонентів у трьох районах області.

Вас також можуть зацікавити новини: