Ціни на пальне не зупиняються: скільки сьогодні коштують бензин, дизель та автогаз

Дизельне пальне подорожчало, у середньому, ще на 41 копійку, а бензин додав 19 копійок.

Середні ціни на АЗС у вівторок, 24 березня, продовжили зростати. Найбільше знову подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість бензину марки А-95 на АЗС, у порівнянні з понеділком, зросла на 19 копійок - до 72,04 грн/літр. Середня вартість дизельного пального подорожчала на 41 копійку - до 84,63 грн/літр. Вартість автогазу підскочила ще на 20 копійок - до 45,73 грн/літр.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином сьогодні можна заправитися у мережі популярного дискаунтера БРСМ-Нафта. Середня вартість 95-го тут становить 68,83 грн/літр. Найдорожчий 95-й заливають у мережах ОККО та WOG – 74,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 73,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним у вівторок можна нагодувати свого "залізного коня" у мережі VST. Середня вартість дизеля на стелах цієї мережі – 80,90 грн/літр. Найдорожчий дизель наливають у мережах ОККО та WOG – 86,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 85,90 грн/л;

"Укрнафта" - 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO - 86,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом заправляють у мережі Маркет, де середній прайс становить 42,50 гривні за літр. Найдорожчий автогаз у мережі Grand Petrol – 47,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 44,23 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Через бойові дії на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки вартість "чорного золота" у порівнянні з кінцем лютого суттєво зросла. Зокрема зранку 24 березня вартість нафти марки Brent зросла на 2,59 долара – до 98,51 долара за барель.

Через зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, лише за минулі вихідні дизельне пальне подорожчало на 3 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: