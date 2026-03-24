Не випускають 'за порєбрік': у РФ люди штурмують МВС на тлі чуток про мобілізацію

Хвиля охочих виїхати з Росії паралізувала місцеву систему "Держпослуг", але Кремль не поспішає випускати громадян з країни.

Громадяни РФ зіткнулися з колапсом системи видачі документів для виїзду за кордон на тлі нової хвилі еміграційних настроїв. У Москві та інших великих містах записатися на візит до МВС для оформлення закордонного паспорта стало практично неможливо, зазначає опозиційне Кремлю видання "Вёрстка", проаналізували дані порталу "Держпослуг".

У матеріалі йдеться про те, що у РФ попит на закордонні паспорти перевищив можливості системи й вона не витримала. Більшість відділень у містах-мільйонниках зараз перевантажені до критичної межі. Державна машина просто не впоралася з кількістю людей, які вирішили залишити країну.

Журналісти намагалися знайти вільне вікно для оформлення біометричного паспорта у Москві, але зазнали фіаско. Жоден із понад ста столичних відділів МВС не мав статусу "вільного" або хоча б "середньо завантаженого" - скрізь горить червоне попередження про високу завантаженість.

"Зараз у підрозділі дуже мало місць для запису на прийом – записатися буде важко", - таку відповідь отримують користувачі при спробі обрати час візиту.

Географія черг: від Петербурга до Уралу

Проблема вийшла далеко за межі столиці: Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Казань та Краснодар опинилися в ідентичній ситуації. Там теж немає вільних слотів для оформлення, тож люди чекають свою чергу місяцями.

Трохи краща ситуація в регіонах, але вона не рятує загальну картину. У Новосибірську лише одне відділення з семи працює в "середньому" режимі. Самара має два таких пункти, а Нижній Новгород і Челябінськ демонструють по два "вільних" відділи, йдеться в аналізі видання. В Ростові-на-Дону та Красноярську журналісти знайшли лише по одному місцю, де можна подати документи без величезних черг.

Закордонний паспорт як квиток від мобілізації

Своє ставлення до влади росіяни воліють висловлювати на кухнях, або в соцмережах: Threads та VK переповнені негативними коментарями. Одна з користувачок Threads повідомила, що разом із чоловіком намагається потрапити на оформлення документа у Москві ще з грудня минулого року, а результату - нуль.

Аналогічні історії публікують мешканці Петербурга. Люди не можуть забрати навіть уже готові документи. Місцевий портал у Єкатеринбурзі оприлюднив історію жінки, яка тижнями намагається пробитися крізь черги.

Раніше це опозиційне видання вже повідомляло, що на початку 2026 року, вперше після часткової мобілізації, серед громадян Росії знову спостерігається зростання інтересу до теми еміграції з країни, про що свідчить статистика запитів Google Trends.

Як ще обмежують населення РФ на тлі чуток про мобілізацію

УНІАН вже повідомляв, що у РФ масові відключення мобільного інтернету і росіяни часто це пов'язують з підготовкою до можливої мобілізації. Наприклад, у Москві спостерігається зростання популярності SMS-повідомлень серед користувачів стільникового зв'язку.

Окрім того, проблеми з доступом до багатьох інтернет-сервісів також фіксуються в Санкт-Петербурзі. Загалом надійшло майже 2500 скарг від користувачів, які повідомили про проблеми з доступом до месенджерів, багатьох сайтів та банківських додатків.

