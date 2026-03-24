ЄС не повинен поспішати відновлювати відносини з РФ навіть після миру, - євродепутатка

За словами політика, війна Росії проти України й спричинила енергетичну кризу в Європі.

Навіть якщо РФ та Україна укладуть мирну угоду, Європейський Союз не повинен одразу нормалізувати відносини з Москвою. Про це заявила бельгійська депутатка Європарламенту Кетлін Ван Бремпт, відреагувавши на заклик премʼєр-міністра Бельгії Барта Де Вевера відновити відносини з Росією, аби ЄС знову мав доступ до дешевої енергії, передає Politico.

"Навіть після встановлення стійкого миру - і сподіваймося, що це станеться скоро, особливо для людей в Україні - навіть тоді я не підтримую просто нормалізацію [до того, що було] раніше. Бо це спричинило не лише цю незаконну війну, а й енергетичну кризу, від якої ми тільки-но оговтуємося", - зазначила політик.

Вона прокоментувала слова Де Вевера та наголосила, що йому "довелося, так би мовити, виправити себе".

Відео дня

Що цьому передувало

Як писав УНІАН, раніше Барт Де Вевер заявив, що Європі варто переозброїтися та відновити контакт з Росією.

"Водночас ми повинні нормалізувати відносини з Росією та відновити доступ до дешевої енергії. Це здоровий глузд. У приватних бесідах європейські лідери кажуть мені, що я правий, але ніхто не наважується сказати це вголос", - наголосив він.

Згодом політик пояснив свою позицію щодо відновлення переговорів з РФ. Він зазначив, що не вважає нормальним той факт, що Європейський Союз відсутній за столом перемовин.

"Я зазначив, що не вважаю нормальним, що ми фінансуємо цю війну, але при цьому не представлені за столом переговорів. Це - ненормальна ситуація", - додав Де Вевер.

