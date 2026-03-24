Volkswagen планує виготовляти засоби протиповітряної оборони, - FT

Німецька компанія Volkswagen планує виготовляти засоби протиповітряної оборони.

Зараз виробник автомобілів веде переговори з ізраїльською Rafael Advanced Defence Systems щодо відповідної угоди, яка дозволить переорієнтувати виробництво на одному із заводів концерну. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнаних осіб.

За даними видання, компанії з Німеччини та Ізраїлю планують переобладнати під виготовлення зброї завод в Оснабрюку, що в Німеччині. Там, як очікується, будуть виготовляти компоненти для системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Йдеться про важкі вантажівки, що перевозять ракети системи, а також пускові установки та електрогенератори. Водночас снаряди там виробляти не будуть.

Зараз заводу загрожує закриття. Однак компанії сподіваються зберегти його, як і всі 2300 робочих місць. Виготовлені там засоби планують продавати європейським урядам.

"Мета полягає в тому, щоб зберегти все, а може, навіть розширитись. Потенціал дуже великий. Але це також індивідуальне рішення для працівників, чи хочуть вони бути частиною цієї ідеї", – пояснив співрозмовник видання.

Інше джерело також додає, що німецький уряд активно підтримує цю пропозицію.

"VW вже виробляє військові вантажівки в рамках спільного підприємства, створеного її дочірньою компанією MAN та німецьким оборонним концерном Rheinmetall. Однак партнерство з компанією Rafael стане значним поверненням VW до виробництва озброєння, адже під час Другої світової війни компанія випускала військові транспортні засоби та літаючі бомби V1 для гітлерівського Вермахту", – йдеться в матеріалі.

Співрозмовник журналістів розповів, що така концепція вимагатиме мінімальних нових інвестицій. Інша людина повідомила, що виробництво може запрацювати вже через 12–18 місяців – за умови, що працівники підприємства погодяться перейти на виробництво озброєння.

Американська компанія Divergent Technologies друкує корпуси крилатих ракет просто на 3D-принтері. У співпраці з підрядниками там змогли реалізувати проєкт від креслення до польоту ракети всього за 71 день. Кінцева ціна такої продукції в рази менша за вартість традиційних систем. Одна така ракета коштує від 200 000 до 500 000 доларів, тоді як звичайні – мільйони доларів.

Тим часом Польща розробляє власний аналог "Шахеда". Практичне використання нового безпілотника планують розпочати вже найближчим часом. Очікується, що польський дрон нестиме бойове навантаження до 20 кг, розвиватиме швидкість до 185 км/год і зможе летіти на відстань до 900 км.

