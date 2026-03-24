Росія передумала економити гроші Фонду, з якого фінансується війна проти України

За даними Bloomberg, уряд РФ може повернутися до цього питання у червні.

Росія відклала ухвалення рішення, яке було покликане зменшити її залежність від нафтогазових доходів та скоротити витрати Фонду національного добробуту, з якого, зокрема, фінансується російсько-українська війна. Причиною цього стало стрімке зростання світових цін на нафту, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За словами співрозмовників видання, Кремль планував внести зміни до бюджетного правила, яке визначає поріг цін на нафту для використання резервів Фонду національного добробуту, а також передбачає продаж його активів для покриття дефіциту бюджету. Водночас зазначається, що уряд РФ може повернутися до розгляду цього питання вже в червні.

Заступник міністра фінансів Росії Володимир Количєв повідомив, що заплановані зміни до бюджетного правила можуть набути чинності у 2027 році.

Як пояснює Bloomberg, за чинними правилами Росія використовує кошти Фонду національного добробуту для покриття дефіциту нафтогазових доходів, якщо експортна ціна російської нафти опускається нижче 59 доларів за барель. До нападу США та Ізраїлю на Іран російська нафта продавалася за значно нижчими цінами, частково через вплив західних санкцій, які змусили Кремль пропонувати покупцям значні знижки. Російський уряд розглядав можливість зниження цього порогу, оскільки російські чиновники висловлювали занепокоєння щодо швидкого вичерпання Фонду.

У лютому міністр фінансів РФ Антон Сілуанов попередив, що рішення щодо посилення бюджетного правила потрібно приймати "швидко". У понеділок він пом’якшив тон, заявивши, що рішення буде прийнято "найближчим часом".

Bloomberg зазначає, що зниження порогу ціни на нафту призведе до скорочення продажу валюти або навіть змусить російський уряд перейти до її купівлі. Це може допомогти вирішити проблему надмірного зміцнення рубля - ще одного чинника, що стримує експортні доходи російського бюджету.

Економіка РФ та санкції США

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти РФ. Під санкційний удар потрапили "Лукойл" та "Роснефть".

Через американські обмеження, РФ була змушена продавати свою нафту з рекордними знижками.

З початком війни на Близькому Сході, ціни на нафту суттєво зросли, що матиме вплив на нафтогазові доходи РФ. Однак, уряд Росії готує 10-відсоткове скорочення всіх "другорядних" бюджетних витрат у цьому році на тлі економічної кризи, що набирає обертів.

Вас також можуть зацікавити новини: