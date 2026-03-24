Ми країна старих людей: експерт розповів, яким буде населення у 2050 році

На його думку, через 24 роки населення України буде становити близько 25-28 млн осіб.

В Україні вже зараз спостерігається критичний демографічний перекіс. На одного працюючого громадянина припадає двоє пенсіонерів, а загальна кількість тих, хто утримує економіку, становить лише близько 5,5 мільйона осіб.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "ДумаЙ" розповів Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

"Ми вже країна старих людей. Якщо зараз рахується, що в нас близько 5,5 мільйона робочих рук, котрі працюють і сплачують податки. А пенсіонерів в нас близько 10 мільйонів, то виходить зараз на одного працюючого у нас припадає два пенсіонери", - сказав він.

На думку експерта, у 2050 році населення України буде становити близько 25-28 млн осіб. При цьому зараз на підконтрольній Україні території населення становить від 28 до 31 млн осіб.

"Чому? Виїзд людей за кордон, а також не завжди ми можемо просто фізично порахувати, скільки людей є. Тому я оцінюю саме в цифру 28-31 мільйона українців", - зазначив Воскобойник.

Експерт з трудової міграції раніше повідомляв, що в Україні щороку помирає 500 тисяч людей. Водночас показники народжуваності коливаються у межах 180-220 тисяч осіб. При цьому, за оцінками Міжнародної організації праці, Україні не вистачатиме близько 8,2-8,6 млн робочих рук.

Фахівець також попереджав, що Україна може зіткнутися з повільним поверненням громадян із-за кордону. За його словами, після закінчення війни додому повернеться лише 10-15% українців.

