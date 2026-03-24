Саудівський лідер переконує Трампа продовжити війну з Іраном, - NYT

Таємні переговори між Ер-Ріядом та Вашингтоном ставлять під питання швидке завершення війни.

У серії приватних розмов протягом останнього тижня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман закликає американського лідера не зупиняти війну, поки іранський режим не буде повністю повалений, повідомляє The New York Times.

Як зазначають джерела, обізнані з деталями обговорень, принц наполягає, що Іран є довгостроковою загрозою для Перської затоки. На його переконання, цю проблему можна розв'язати лише шляхом повного усунення іранського уряду від влади, оскільки зараз відкрилася "історична можливість" для перебудови всього регіону.

Водночас аналітики видання вказують на різницю в інтересах союзників. Хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу теж бачить в Ірані загрозу, ізраїльтян влаштувала б просто слабка держава, поглинута внутрішніми бунтами. Проте Саудівська Аравія розглядає такий сценарій як пряму небезпеку для себе.

Попри рішучість принца, високопосадовці в Ер-Ріяді та Вашингтоні висловлюють серйозні побоювання. Вони акцентують на тому, що затяжний конфлікт змусить Іран завдавати ще болючіших ударів по саудівських нафтових об’єктах. Як наслідок, Сполучені Штати ризикують опинитися у "нескінченній війні", що виснажить ресурси обох країн.

Сам Дональд Трамп демонструє неоднозначну позицію. Публічно президент США сильно коливався між заявами про швидкий мир та сигналами до ескалації. Зокрема, у понеділок він написав у соцмережах про "продуктивні розмови" з Тегераном, хоча іранська сторона заперечує сам факт таких переговорів.

У матеріалі, що базується на інтерв'ю з анонімними чиновниками, зазначається: принц Мохаммед вважає помилкою будь-які спроби завершити війну прямо зараз. Він наполягає на атаках на енергетичну інфраструктуру Ірану, щоб максимально послабити режим. Ба більше, згідно з інструктажами американських посадовців, принц навіть пропонував розглянути можливість розміщення військ США в Ірані для захоплення ключових об'єктів.

Офіційні представники Саудівської Аравії ці заклики відкидають. У заяві уряду королівства наголошується:

"Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне вирішення цього конфлікту, навіть до його початку".

Речниця Білого дому Каролін Левітт була лаконічною, зазначивши, що адміністрація "не коментує приватні розмови президента". Тим часом супутникові знімки вже фіксують дим над нафтовими заводами королівства.

Стратегія Трампа

Раніше УНІАН писав, що США обрали дату для завершення війни в Ірані. Згідно з оприлюдненим графіком, перший етап виведення військ має відбутися до вересня 2025 року, після чого американський контингент залишить більшість баз.

Додамо, що Трамп заявив про призупинення ударів по енергетиці Ірану на п'ять днів. Ця пауза ініційована для того, щоб надати Тегерану останню можливість переглянути свою агресивну політику та уникнути подальшої ескалації конфлікту. Американський лідер підкреслив, що такий крок є частиною його стратегії щодо швидкого врегулювання ситуації на Близькому Сході.

