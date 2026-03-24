Російська нафта в Індії уперше з початку війни в Україні торгується з премією, - Bloomberg

Провідні компанії Індії вже придбали десятки мільйонів барелів російської нафти.

Російська нафта в Індії вперше з початку війни в Україні торгується з премією. Це стало черговим доказом того, як конфлікт на Близькому Сході грає на руку Москві та впливає на світовий ринок нафти, пише Bloomberg.

За даними Argus Media, ціна нафти Urals на західному узбережжі Індії в п’ятницю досягла 121,65 долара за барель. І це найвищий показник з кінця лютого 2023 року, відколи ресурсом відслідковуються такі дані.

Раніше з огляду на санкції Індія суттєво скоротила закупівлю російської продукції. Однак на тлі кризи на Близькому Сході США дали зелене світло на продаж частини нафти російського походження. Це суттєво пожвавило попит. Провідні компанії країни зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd. – вже придбали десятки мільйонів барелів російської нафти, яка постачається морем.

"Це допомагає поповнити казну Москви, оскільки її війна з Україною триває вже п’ятий рік. Навіть ціна на нафту, яка ще не була відправлена, зросла. За даними Argus Media, у п’ятницю середня ціна нафти сорту Urals у західних портах Росії становила 89,58 долара за барель – це найвищий показник з кінця липня 2022 року", – йдеться в матеріалі.

При цьому незрозуміло, чи надходить до Росії різниця між експортною ціною та ціною при поставці до покупця, зазначає автор.

Окремо наголошується, що ціна на нафту марки Urals є значно вищою за ту, що передбачена в російському бюджеті. Закладена росіянами середня ціна становила 59 доларів за барель.

"Хоча стрімке зростання цін на нафту збільшує доходи державного бюджету, Росія планує скоротити видатки, щоб стримати зростання дефіциту та уникнути збільшення запозичень", – додає видання.

Fortune пише, що за перші два тижні березня Росія заробила близько 7 мільярдів доларів на продажі енергоносіїв. Війна на Близькому Сході грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну. Нафта Urals майже зрівнялася в ціні з еталонною маркою Brent.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що з порядку денного Єврокомісії на наступний місяць зник план про оголошення 15 квітня пропозиції Єврокомісії RePower EU щодо повної відмови від імпорту російських енергоресурсів до кінця 2027 року. Заяву відклали на невизначений термін.

