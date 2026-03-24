Новий лідер Ірану погодився на переговори із США, – ЗМІ

Ізраїль не був залучений до домовленостей про переговори між Вашингтоном та Тегераном.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився провести переговори зі США. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Повідомляється, що після анонсу президента США Дональда Трампа щодо переговорів, Іран спершу заперечив це, як і можливість угоди. Однак згодом іранський міністр Аббас Аракчі провів телефонну розмову зі спецпосланцями Трампа Стивом Віткоффом та Джерадом Кушнером, яка показала іншу позицію Тегерану.

За даними видання, Аракчі надіслав Віткоффу секретне повідомлення, в якому зазначив, що отримав згоду на такі переговори від Моджтаби Хаменеї. Як повідомив виданню іранський чиновник, він заявив про готовність завершити війну "якщо будуть виконані умови".

Відео дня

Водночас зазначається, що Ізраїль не буде залучений до переговорів і взагалі дізнався про те, що про них доволяються, випадково.

Війна на Близькому Сході: важливі новини

Нагадаємо, раніше Ynet повідомляли, що Трамп планує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня. Саме тоді він має завітати до Ізраїлю на День незалежності, щоб отримати премію країни.

Тим часом Reuters відзначає, що вже наступного дня після заяв Трампа про "плідні переговори", Тегеран завдав серію ракетних ударів по Ізраїлю. Низка ізраїльських посадовців зазначили, що Трамп націлений досягти угоди з Тегераном, однак вважають це малоймовірним.

