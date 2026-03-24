Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці через російську атаку

Жителів країни закликають не користуватися ліфтами в разі перепадів напруги та економити електроенергію.

Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів після відключення ЛЕП "Ісакча -Вулканешти" через атаку Російської Федерації на Україну. Відповідне рішення ухвалив уряд країни, повідомляє телеканал TV8.

Зазначається, що рішення про запровадження надзвичайного стану буде внесено на голосування депутатів парламенту країни під час позачергового засідання, яке заплановане на 17:00.

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну не виключив можливості віялових відключень електроенергії, оскільки "ситуація залишається складною".

Відео дня

"Реальність навколо нас погіршилася…Війна, розпочата Росією проти України, завдає удару по критичній інфраструктурі сусідньої країни. Водночас вона спричиняє ланцюгові наслідки в усьому регіоні і вже безпосередньо впливає на нас тут, у Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати", – зазначив Мунтяну.

Він закликав усі уповноважені установи діяти негайно та запевнив, що влада продемонструє "прозорість у прийнятті рішень" та оперативно інформуватиме населення.

За словами голови Національного центру кризового управління (НЦКУ) Сергія Діакону, "технічні несправності вказують на серйозне коротке замикання, яке вимагає спеціальних заходів".

Журналісти зазначають, що надзвичайний стан сприятиме швидкому реагуванню у разі відключень, виділенню необхідних ресурсів для відновлення лінії електропередач "Ісакча–Вулканешти" та оперативному коригуванню тарифів з метою запобігання дефіциту палива та забезпечення функціонування критично важливих служб.

У цей період громадян закликають економно використовувати електроенергією, уникати перевантаження електроприладів, заздалегідь заряджати телефони та основні пристрої, забезпечити наявність альтернативних джерел освітлення, не користуватися ліфтами в разі перепадів напруги, а також слідкувати за офіційною інформацією, яку передають органи влади.

Слід зазначити, що ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику. Зокрема в ніч проти 24 березня відбулася чергова масована атака внаслідок якої шість областей України частково залишилися без світла. Після однієї з попередніх атак ворога, за даними ЗМІ, відбулося відключення лінії "Ісакча – Вулканешти".

Ця вже не перше відключення на ЛЕП "Ісакча – Вулканешти". До цього вона вимикалася 31 січня. В цей же день в енергосистемі України сталася масштабна аварія, яка призвела до відключень світла.

