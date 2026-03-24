Росія запустила майже тисячу 'Шахедів' за добу: в Повітряних силах розкрили деталі атаки

Внаслідок атаки зафіксовано 15 влучань. До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони.

Протягом 24 березня російські загарбники здійснили проти України одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БПЛА. Значна кількість з них залітали з північних регіонів – через Чернігівську та Сумську області.

"Враховуючи нічну атаку з 18:00 23 березня по 18:00 24 березня (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів", – повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що протягом дня географія ударів Росії була ширша, ніж уночі. Зокрема удару було завдано по Полтавській, Київській, Миколаївській, Вінницькій областях та західних регіонах країни – від Хмельницького – до Львова. Внаслідок атаки зафіксовано 15 влучань.

"До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземну ППО. За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває", – додали в Повітряних силах.

Нічна атака РФ: що відомо

Нагадаємо, під час нічної атаки Росія застосувала проти України 426 засоби повітряного нападу – ударні БПЛА та ракети наземного і повітряного базування. Серед них було 392 ударних БпЛА різних типів.

Як зазначив Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, атакуючи посеред дня, Росія намагається виснажити мобільні групи протиповітряної оборони. Оскільки перед цим вони вночі працювали по ворожих БпЛА, відбиваючи чергову масовану атаку росіян.

