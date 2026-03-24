Це абсолютне збочення: Зеленський відреагував на масштабний удар росіян по Україні

Географія повітряного удару росіян по Україні, який тривав майже добу, дуже широка. Про це сказав президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що всю добу з ночі росіяни атакували Україну "Шахедами", вночі в хід пішли також і ракети, а вдень знову були нові хвилі дронів - більш ніж 550 дронів різних типів саме за день.
"Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Дніпровській областях. На жаль, є загиблі... Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей", - розкрив деталі глава держави.
Він зазначив, що серед мішеней росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну та її енергосистему.
"Є влучання також у звичайні будинки – атаковані центри міст, історичний центр Львова. Була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку XVII століття. Іранські "Шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок", - висловився Зеленский.
Український президент акцентував, що масштаб цієї атаки дуже чітко говорить про те, що у Росії немає наміру реально закінчувати війну:
"Без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат, у Москві, не з’явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру".
Сьогодні вдень росяни завдали дронових ударів по Львову,Тернополю, Івано-Франківську, Вінниці. Внаслідок цього у містах є загиблі та поранені.
При цьому у Львові кількість поранених продовжує зростати, частину з них вже госпіталізували.