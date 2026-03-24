Пролежали в землі 5000 років: археологи виявили артефакти Трипольської культури на Тернопільщині

Артефакти було знайдено в лісі поблизу Гусятина під час дослідження стародавнього поселення.

На Тернопільщині археологи виявили рідкісну знахідку часів трипольської культури – зерна пшениці, яким може бути близько п'яти тисяч років, повідомила археолог Яна Яковишина, повідомляє "Суспільне Тернопіль".

Артефакт знайшли в лісі біля Гусятина під час дослідження стародавнього поселення. За словами археологів, зерно збереглося всередині пошкодженого глиняного посуду.

"В одному з розбитих горщиків, на дні, збереглася пшениця. Вона обвуглилася, тому що горщик побував у вогні. Зерна обвуглилися і тому збереглися, не згнили. За обсягом це приблизно дві жмені", – зазначила Яна Яковишина.

Як пояснює експерт, пшениця вціліла завдяки тому, що була обвуглена під час пожежі. Саме це запобігло її розкладанню і дозволило зберегтися до наших днів у відносно хорошому стані.

Виявлена кількість зерна також здивувала дослідників – зазвичай під час розкопок знаходять лише окремі зернятка, тоді як тут йдеться про значно більший обсяг.

Зараз знахідку передали фахівцям для подальшого вивчення. Вчені планують визначити точний вид пшениці, а також провести радіовуглецевий аналіз, щоб підтвердити її вік.

Археологи підкреслюють, що такі знахідки – велика рідкість, оскільки органічні матеріали вкрай рідко зберігаються протягом тисячоліть.

Знахідка на Тернопільщині не тільки підтверджує розвинене землеробство у трипольців, але й дає рідкісну можливість буквально "доторкнутися" до їхнього повсякденного життя. Збережене зерно може допомогти вченим краще зрозуміти, які культури вирощували люди тисячі років тому, і як формувалися основи сільського господарства на території сучасної України.

