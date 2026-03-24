Росіяни засвітили дослідне судно з незвичними 'модифікаціями', - Defense Express

Зокрема, на борту корабля окупанти встановили комплекс радіоелектронної боротьби.

Під час церемонії в порту Новоросійська на відео засвітилася низка кораблів окупаційних військ РФ. Серед них було й дослідне судно "Ладога", щоправда з новими "модифікаціями", розповідає українське видання Defense Express.

Зазначається, що судно проєкту 11982 належить російському Міноборони і використовується для науково-дослідних та океанографічних робіт. Крім того, його залучають до пошуково-рятувальних робіт.

Росіяни дещо попрацювали над кораблем для захисту українських безпілотників, які керуються через антену супутникового звʼязку. Помітив це OSINT-аналітик H I Sutton. На борту корабля окупанти встановили комплекс радіоелектронної боротьби, а також протидронові сітки. Вікна на рубці були прикриті металевими "мангалами".

Водночас усі проходи на палубі та майже вся носова частина судна були закриті білою сіткою. На думку авторів, це може бути ознакою того, що на судні є додаткове військове обладнання – наприклад радіолокаційні станції, чи станції радіоелектронної розвідки.

"Хоча, не виключено, що ця маскувальна сітка виконує роль лише захисту від дронів, а не маскування певного обладнання на борту. Дивлячись на весь цей захист, виникає запитання, а чи врятує він екіпаж від ударів українських безпілотників. З одного боку, він дійсно має захистити від ударів звичайних FPV-дронів. Але кораблі атакують значно важчі безпілотники, з бойовими частинами близько 10-15 кг, як от "Рубака". І чи переживе екіпаж у рубці вибух такого безпілотника навіть при детонації на "мангалі", залишається під питанням", – сказано в матеріалі.

При цьому в арсеналі України є й інші засоби. До прикладу, FP-2 має бойову частину масою 60-105 кг. У майбутніх версіях її буде збільшено до 158 кг.

Ще більше питань викликає система РЕБ на кораблі. Подібні засоби не можуть заглушити супутниковий звʼязок, який використовується для керування такими дронами. Тож вони і надалі зможуть атакувати російське судно.

"Єдине від чого цей РЕБ дійсно має захистити цей корабель, так це від FPV-дронів, що запускаються з безекіпажних катерів. Проте, ми ще жодного разу не бачили таких ударів. До того ж, на українських БЕКах вже розміщуються й FPV-дрони з керуванням через оптоволокно", – резюмує видання.

Росія планує розмістити в Білорусі вишки для запуску дронів. Військовий оглядач Олексій Гетьман каже, що це може змінити хід російських атак по Україні. За його словами, підняття антен на певну висоту дозволить окупантам збільшити зону керування дронами.

Раніше Сергій Бескрестнов із позивним Флеш попередив, що Росія випробовує нову ракету-дрон, яка здатна летіти на відстань до 600 кілометрів. На його думку, росіяни також спробують збільшити швидкість реактивних "Шахедів".

