Не кожен може впоратися з травмами військового: боєць про проблему з пошуком психолога

Часто захисники не готові працювати з психологом, який не має військового досвіду.

В Україні зараз доволі багато психологів, але лише частина з них може працювати з людьми, які пройшли війну. Про це сказав Назарі з позивним "Вівтар", захисник України, оборонець Маріуполя, який перебував 3,5 роки в полоні під час круглого столу в рамках спільної ініціативи громадських діячів, представників держсегмента, ветеранів та військових за підтримки УНІАН.

Його було звільнено з російського полону 2 жовтня 2025 року. Він є військовослужбовцем 12-ї бригади "Азов" 1-го корпусу НГУ "Азов", проходить реабілітацію в Unbroken.

"В нас зараз багато психологів. Але багато з них "новоспечені" психологи", - зазначив він.

При цьому військовий додав, що в його практиці з 7 психологів три були найпотужніші, з якими можна працювати.

"А інші збирають інформацію для свого досвіду", - пояснив Назарі.

Він зазначає, що якщо в цивільному житті психолог може працювати до певного рівня, а потім сказати що зупиняється, бо далі не компетентний, то у військовій психології може виникати проблема, коли є психологічний бар’єр з боку військового, котрий наголошує, що його може зрозуміти тільки людина, як пройшла те саме, що й він.

Назарі вважає, що досвідчений кваліфікований психолог, не пройшовши військового шляху, може працювати з ветераном, бо він має інструменти.

"Тут важливо, щоб він не сказав, що далі не може працювати, бо йому не вистачає компетентності. Він повинен мати високий рівень, щоб, зіштовхнувшись з труднощами, знати інструменти їх подолання", - підкреслив він.

Боєць зазначив, що зараз працюють з військовими і ментори, тобто "хтось проміжний між психотерапевтом і психоаналітиком", а саме люди, які мають аналогічні ампутації, як і у військових, з проблемами, як і у пацієнта.

Під час круглого столу ветеран російсько-української війни з позивним "Херсон", провідний інструктор та експерт з психологічної підготовки і адаптації військовослужбовців, військова школа "Боривітер" зазначив, що пошук адекватного професіонала для психологічної реабілітації може затягнутися.

"Бо далеко не кожен спеціаліст володіє досвідом достатнім, щоб працювати з травмами військового, які відбуваються через зміну цінностей", - додав він.

"Херсон" наголосив, що дуже важливо одразу потрапити до спеціаліста.

"Якщо людина, наприклад, з ПТСР, не вчасно отримує психологічну допомогу, то потім доведеться працювати з наслідками", - сказав він.

За його словами, зараз дуже мало компетентних психологів, які можуть працювати з військовими.

Психологи для військовослужбовців в Україні

Як повідомляв УНАН, наприкінці 2025 року Міністерство оборони України заявляло, що підготувало нову модель підтримки, згідно з якою до психологічного відновлення військовослужбовців залучатимуть цивільних психологів.

Йшлося про систему підтримки, яка здійснюється на п’ятьох рівнях та охоплює всі етапи військової служби - від першого дня до повернення в цивільне життя.

