Ющенко: вибухи у Макіївці - гнила, дика битовуха

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вибухи в Макіївці не мають відношення до політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після виходу з Генеральної прокуратури, коди він був запрошений у справі щодо його отруєння як потерпілий.

"Мені здається, що це - кримінал. Кримінал, який дивиться на таку політику і акцептує сам собі таку форму поведінки, тому що це її час. Йому здається, що це його розквіт. Йому здається, що це обставини, за яких можна так себе вести в країні», - зауважив екс-президент.

Він не пов’язує ці вибухи з планами опозиції відзначити День Соборності у Києві. «Ви знаєте, я би був щасливий, якби в Макіївці знали про День Соборності», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Також не пов’язує він ці вибухи й з візитом міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА в Донецьку область, запланованому на той же день: "Я думаю, що це речі не пов`язані, я думаю, що це та "битовуха".. гнила, дика, яка традиційно процвітала, яка відчула, що сьогодні є більше обставин, ніж п`ять років тому, себе так вести й так поводитися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів пошкодження одержали будівлі, потерпілих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.

В цей же день Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через події в Макіївці скоротив свій візит до Японії. Планувалося, що після повернення до Києву В.ЯНУКОВИЧ проведе нараду з керівниками силових відомств.

Президент України доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України для захисту наших співгромадян, ввести посилений варіант несення служби правоохоронцями.