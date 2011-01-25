Кульчинський бере на поруки студента, звинуваченого в підпалі райкому КПУ

Голова Полтавської міської організації «Наша Україна», народний депутат України Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ готовий взяти на поруки затриманого за підозрою у підпалі приміщення Комунарського райкому КПУ м. Запоріжжя студента 5-го курсу Полтавського державного педагогічного університету Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», депутат направив телеграму на адресу Комунарського районного суду м. Запоріжжя, у якому просить обрати І.ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, студента, який є членом всеукраїнської організації «Тризубу», забрали 21 січня з гуртожитку і тепер звинувачують у підпалі Комунарського райкому партії м. Запоріжжя. Крім того, за інформацією, якою володіє депутат, хлопця у міліції побили. Адвокат, якого направив «Тризуб» з Києва, поки що до Запоріжжя не доїхав, а у незаангажованості державного адвоката є певні сумніви.

«Завтра суд вирішуватиме питання про міру запобіжного заходу, і я вирішив дати телеграму, що готовий поручитися за Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО і прошу суд обрати міру запобіжного заходу на поруки. Я беру його на поруки. Цей хлопець - переможець багатьох олімпіад, дисциплінована, розумна і мисляча людина. Він навчався на історичному факультеті, знав всю цю правду про комуністичні злочини, і воно йому пекло. Не думаю, що таких дітей треба судити, бо це – майбутній цвіт нашої Батьківщини», - наголосив народний депутат.

«Я телефонував матері Ігоря, вона інвалід, живе у селі, і зараз просто в розпачі», - додав він.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, вона йому розповіла, що коли зайшла мова про зміну адвоката, розгніваний слідчий телефонував жінці. «Що це за слідчий, який дозволяє собі тиснути на матір, щоб не міняли адвокатів? Ось яскрава ілюстрація «правової» держави Україна!», - обурюються депутат.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ також повідомив, що завтра в Полтаві патріотично налаштована молодь пікетуватиме ОДА. «Я також там буду, сподіваюсь допомогти, щоб не сталось якоїсь біди, щоб і там дітей не побили», - сказав він.