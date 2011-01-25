Тимошенко каже, що не зрозуміла, вона - обвинувачена чи свідок

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у слідства немає достатніх доказів для передачі до суду матеріалів справи, порушеної проти неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

"Ніякого ознайомлення з матеріалами справи зараз не відбувається, тому що прокуратура зрозуміла, що вона потрапила в повну пастку з пустими обвинуваченнями по кіотським грошам, і вони припинили моє ознайомлення з матеріалами справи і поновили досудове слідство, тому що жодних доказів для того, щоб передавати навіть в ці продажні суди просто немає", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На уточнююче запитання, в якій якості її сьогодні викликали до ГПУ – обвинуваченої чи свідка, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ось іду зараз з’ясувати це якраз. До кінця не розумію».