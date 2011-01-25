Трагедія КПРС не стала уроком для керівництва КПУ?

5 членів центрального комітету і 2 члени центральної контрольної комісії Компартії заявили про вихід зі складу цих партійних органів на знак протесту проти політики лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

«Ми ніколи не погодимося із системним порушенням статуту партії. Висловлюємо рішучий протест проти політики керівництва партії і особисто СИМОНЕНКА, спрямованої не тільки проти кримської партійної організації, а й проти всіх тих, хто зайняв принципову партійну позицію в інших обласних, міських, районних і первинних партійних організаціях України, яких так само переслідують і виключають з партії», - йдеться в переданій УНІАН заяві членів ЦК КПУ БОЛОТІНОЇ, ІВАНОВА, КОРНІЛОВА, ЛИСЕНКА, ШТЕПИ і членів ЦКК ЗАХАРОВА і ШЕКУНА.

Вони сподіваються, що комуністи України «зрозуміють трагізм ситуації в партії» і «назвуть дійсних винуватців, які зрадили її».

«Трагедія КПРС не стала уроком для нинішнього керівництва Компартії України. Керівництво партії зберегло найгірші риси партійного бюрократизму, комчванства, побоювання критики, зневажливе ставлення до основ марксизму-ленінізму», - сказано в заяві до центрального комітету КПУ.

Нагадаємо, президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року постановила виключити депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА, який керував кримським республіканським комітетом з вересня 1993 року, з партії і фракції КПУ в парламенті, а також прийняла рішення про розпуск рескому.

Раніше Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Пленум рескому 15 січня 2011 року обрав першим секретарем кримського комітету Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ.

П.СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутною» і пообіцяв виключити з партії її організаторів.

Президія ЦК Компартії 24 січня виключила з лав КПУ більш як 80 кримських комуністів «за антипартійну діяльність, яка виразилася в грубому порушенні статуту Компартії України»

У кримській парторганізації налічується понад 10 тисяч членів, вона є найбільшою в КПУ.