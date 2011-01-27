Генпрокуратура взялася за сина Луценка?

Слідчий, що розслідує справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко, вимагає завести справу на його старшого сина.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє "Газета по-київськи". У ГПУ виданню повідомили, що слідчий Сергій Войченко недавно написав заяву на старшого сина Юрія Луценка, Олександра. Він нібито скаржиться, що Луценко-молодший погрожував йому розправою після засідання Апеляційного суду (засідання було перед Різдвом, Луценка тоді не відпустили на підписку).

У кулуарах Головслідчуправління говорять, що зараз проводиться перевірка заяви слідчого, опитують свідків. Якщо погрози підтвердяться, то не виключено, що проти Олександра Луценка можуть завести кримінальну справу за ст. 345 КК «Погрози співробітникові правоохоронного органу»(покарання: виправні роботи, арешт до 6 місяців або до 3 років ув`язнення).

Проте, до порушення справи проти Луценка-сина більшість опитаних співробітників ГПУ ставляться скептично, мовляв це може бути тільки додатковий інструмент тиску на Луценка-батька.

Офіційно в ГПУ цю інформацію вчора не підтвердили, але й не спростували.

В оточенні Луценка теж поки відповідають ухильно. Брат екс-міністра Сергій Луценко сказав "Газеті по-київськи", що з цього приводу вони консультуватимуться з адвокатами і вже потім виступатимуть з публічними заявами, щоб не нашкодити хлопцю.