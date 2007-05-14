Оніщук бачить для робочої групи світло в кінці тунелю

Народний депутат України від фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК прогнозує, що до кінця дня робоча група з підготовки до проведення позачергових парламентських виборів може узгодити всі законопроекти, які вона розглядає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК повідомив інтерв’ю журналістам у Києві

«Існує висока ймовірність, що сьогодні до кінця для, можливо пізно, законопроекти будуть узгоджені», - сказав М.ОНІЩУК.

Він повідомив, що наразі до 16.15 в роботі групи оголошено перерву, після якої вона розглядатиме в пакеті два законопроекти, зміни до Кодексу адміністративного судочинства та до закону про статус народних депутатів, зокрема, що стосується імперативного мандату.

За словами М.ОНІЩУКА, робота групи, хоч і важко, але просувається.

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, яке стосувалося реєстру виборців та підготовки виборчих списків, М.ОНІЩУК зазначив, що для вирішення цього питання будуть задіяні всі канали інформації. І таким чином, за його словами, до позачергових виборів буде діяти так званий попередній державний реєстр виборців.

Водночас депутат не виключив, що до середи робоча та експертна групи зможуть технологічно підготувати законопроекти для голосування у Верховній Раді.

На запитання, чи можуть представники Комуністичної партії вийти зі складу робочої групи, М.ОНІЩУК відповів, що «це їх політична воля».

Разом із тим він зазначив, що він не може виключити, що голосування щодо законопроектів у парламенті відбуватиметься за участю не всіх членів робочої групи.

У свою чергу, депутат від БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що представники опозиційних сил у парламенті написали заяви про складання депутатських повноважень, але не склали їх. Тому, за його словами, на сьогодні ВР складається, як це й потрібно, із 450 народних депутатів.

Він також запевнив, що до початку виборів усі списки виборців будуть створені відповідно до чинного законодавства.