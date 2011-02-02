Клюєв: підвищення ціни на газ - питання відкрите і дискусійне

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що в результаті переговорів із Міжнародним валютним фондом (МВФ) вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% із 1 квітня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Все, що стосується підвищення вартості газу, – ми зараз ведемо переговори. Ми вважаємо, що ми зараз навели порядок у тарифах, ціноутворенні. На нашу думку, немає необхідності зараз підвищувати на таку велику кількість вартість газу в квітні або травні. Це питання поки відкрите й воно дискусійне», – сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА. Робота місії триватиме до 11 лютого для проведення дискусій про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (із ПДВ).

Згідно з Меморандумом, підписаним між Кабінетом Міністрів України і МВФ, із 1 квітня 2011 року заплановано повторне підвищення цін на газ для населення ще на 50%.

1 вересня 2010 року міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО виключив можливість повторного підвищення роздрібних цін на природний газ для населення. При цьому він зазначив, що підвищення цін на газ для населення на 50% із серпня 2010 року було вимушеним кроком, зробленим у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).