Янукович звільнив Васильєва з посади заступника глави АП

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив з посади заступника глави Адміністрації президента Геннадія ВАСИЛЬЄВА. Як пояснила в коментарі УНІАН заступник глави АП Ганна ГЕРМАН, “це було особисте прохання Г.ВАСИЛЬЄВА”. За її словами, він повертається на роботу у Верховну Раду, оскільки є народним депутатом, обраним за списком Партії регіонів.

У ВР, вважає Г.ГЕРМАН, бракує фахівців у галузі права, яким є Г.ВАСИЛЬЄВ, тож він продовжуватиме займатися в парламенті тим самим, чим займався на посаді заступника глави АП, - захистом прав людини, демократизацією правової системи України. “Г.ВАСИЛЬЄВ, - зізналася Г.ГЕРМАН, - став для мене відкриттям року – як фахівець і як людина”.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого ВР має намір розглянути питання щодо складення депутатських повноважень тими парламентаріями, котрі одночасно працюють у виконавчих структурах влади.

Г.ВАСИЛЬЄВ обіймав посаду заступника глави АП з квітня 2010 року. У 2003 – 2004 роках був генеральним прокурором України. Уродженець Донецька.