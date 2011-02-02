Янукович звільнив Васильєва з посади заступника глави АП
19:52, 02 лютого 2011Політика
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“Таких людей бракує у ВР”
|Геннадій ВАСИЛЬЄВ
У ВР, вважає Г.ГЕРМАН, бракує фахівців у галузі права, яким є Г.ВАСИЛЬЄВ, тож він продовжуватиме займатися в парламенті тим самим, чим займався на посаді заступника глави АП, - захистом прав людини, демократизацією правової системи України. “Г.ВАСИЛЬЄВ, - зізналася Г.ГЕРМАН, - став для мене відкриттям року – як фахівець і як людина”.
Раніше повідомлялося, що 4 лютого ВР має намір розглянути питання щодо складення депутатських повноважень тими парламентаріями, котрі одночасно працюють у виконавчих структурах влади.
Г.ВАСИЛЬЄВ обіймав посаду заступника глави АП з квітня 2010 року. У 2003 – 2004 роках був генеральним прокурором України. Уродженець Донецька.
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