Міліція запросила дані на студентів-журналістів

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету Володимир КРАВЕЦЬ заявляє, що на вищий навчальний заклад з боку міліції не чинилося жодного тиску.

У цьому він запевнив кореспондента УНІАН під час телефонної розмови.

«Ніякого тиску на ректорат і студентів немає. Просто у рамках розслідування кримінальної справи правоохоронців зацікавили двоє студентів. Але оскільки немає впевненості, а лише підозри, правоохоронці згідно із законом про міліцію і законом про оперативно-розшукову діяльність оформили запит на всю групу, щоб не кидати тінь лише на двох людей», – пояснив В.КРАВЕЦЬ.

За його словами, міліціонери одразу отримали список студентів, але "...без мобільних телефонів; у нас такої інформації немає", – зазначив В.КРАВЕЦЬ.

Звернення правоохоронців ректор назвав робочим питанням. «Немає жодних проблем, немає переслідувань, це було робоче питання. Але хтось на рівні підрозділів сфотографував запит міліції і віддав «Свободі», і зробили піар. Для нас це смішно, сміємося з цього разом зі студентами», – сказав В.КРАВЕЦЬ.

Він додав, що намагався з’ясувати, хто саме створив ажіотаж із звичайного звернення правоохоронців. «Ось у мене вже є пояснення всіх чотирьох працівників, які були у ланцюжку, по якому пройшло це звернення. І всі стверджують, що вони документ не фотографували і нікому фотокопію не передавали. Ще не виключаю, що цей документ лежав на столі у секретарки в деканаті і в цей час його хтось міг сфотографувати, навіть студенти», – вважає В.КРАВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ВО «Свобода», у Тернополі міліція збирає інформацію про студентів-журналістів університету. Зокрема, ректору університету надійшов лист від заступника начальника відділу Управління МВС у Тернопільській області Т.АШІРОВА з проханням надати списки студентів 1-го курсу філологічного факультету за напрямом підготовки “журналістика” з вказанням повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів. Інформацію про студентів правоохоронці вимагають надати у найкоротший термін.

У свою чергу, у відділі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції підтвердили факт згаданого звернення до керівництва педуніверситету, а запевнили, що воно жодним чином не пов’язане з політикою чи тиском на журналістів, а зумовлене розслідуванням кримінальної справи, яка стосується торгівлі людьми.