Регіонам увірвався терпець

Партія регіонів звинувачує Блок Юлії Тимошенко, Соціалістичну партію України та блок “Наша Україна” у блокуванні роботи з підготовки та організації проведення сесії Верховної Ради України нового, п’ятого скликання.

Про це йдеться у заяві президії Політради Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

“Представники блоків ТИМОШЕНКО, «Наша Україна» та Соціалістичної партії безпідставно, не висуваючи власних пропозицій, заблокували навіть таке технічне і достатньо регламентоване нормативними документами питання, як обрання голови робочої групи, обрання голови і складу тимчасової Президії першої сесії ВРУ нового скликання”, відзначається у документі.

Партія регіонів вважає, що робоча група з підготовки першої сесії Верховної Ради практично не може розпочати роботу. “Перше її засідання було зірване через немотивовану відсутність народних депутатів від БЮТ і блоку «Наша Україна». Два наступні засідання завершились безрезультатно через небажання чи неготовність представників тих же політичних сил конструктивно вирішувати нагальні питання щодо підготовки першої сесії нового скликання, виконувати визначені Конституцією і законодавством обов’язки обраних народних депутатів України”, пояснюється у заяві.

Партія регіонів заявляє про неприпустимість такої позиції політичних сил і вважає це фактичним нехтуванням волею виборців та обов’язками обраних народних депутатів до організації роботи Верховної Ради.

Президія Політради Партії регіонів вимагає від колег у новообраному парламенті припинити абстрактні дискусії та перейти до предметної роботи з організації роботи вищого законодавчого органу держави, результатів якої чекають мільйони співгромадян.

“Ми також застерігаємо, що створена «помаранчевими фракціями» ще до початку роботи сесії атмосфера безвідповідальності, ігнорування сподівань виборців, деструктивних дискусій з другорядних питань не має права на існування в роботі Верховної Ради України. Часу на демагогію нам не дано. Перед всіма народними депутатами, незалежно від того, за чиїм партійним списком вони прийшли до ВР, стоїть завдання законодавчо забезпечити вихід нашої країни з тяжкої економічної кризи, забезпечити ефективне функціонування влади, вирішення масштабних проблем соціально-економічного розвитку”, відзначається у заяві.

Партія регіонів закликає усі політичні сили розпочати конструктивну роботу, продемонструвати вищий рівень фаховості і політичної культури і починаючи з 15 травня - дня наступного засідання робочої групи - приймати практичні рішення з організації першої сесії ВР V скликання.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня підготовча депутатська група Верховної Ради розпочала засідання, присвячене організації проведення першої сесії ВР 5-го скликання. До робочої групи увійшов 31 депутат.