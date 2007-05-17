Гриценко завдав превентивного удару: він знає, у чому його звинуватять

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що можливі звинувачення на його адресу після відвідання житомирського полігону у підготовці до введення надзвичайного стану, безпідставні

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам на житомирському полігоні.

«Політичні катаклізми, які потрясають нашу державу, - це буря у склянці води на вищих щаблях влади, але комусь треба працювати – армія повинна жити як організм, який має готуватись до захисту своєї держави і виконання завдань, передбачених законом», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що потрібно продовжувати роботу, не зважаючи на те, що продовжуються безрезультатні переговори щодо того, проводити вибори чи ні. Він підкреслив, що всі його дії передбачені планом роботи, і він працює в нормальному режимі.

«Я впевнений, що ми пройдемо цей політично складний конфлікт, і в нашій державі буде більше цінуватись справа і конкретний результат, а не інтриги і якісь подкилимні ігри», - сказав А.ГРИЦЕНКО.