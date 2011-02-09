Єжель не збирається віддавати борги на «блюдечке с голубой каемочкой»

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ вважає, що підприємство “Івала” має у суді довести, що Міністерство оборони заборгувало йому за послуги з організації харчування військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

“За борги треба боротися. Вони думали, що якщо є заборгованість, то їм усе віддадуть на “блюдечке с голубой каемочкой”. Так не виходить. Ми готові судитися і віддати борг. Але треба, щоб був зворотній зв’язок”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

При цьому міністр зазначив, що в цій ситуації дуже багато правових колізій, які, на його думку, створила сама “Івала”.

“Комерційні структури показали обличчя. Вчора було заявлено ультиматум, що вони годувати не будуть, дали команду вивести своїх людей. Але спроба створити вибух врешті-решт є ні що інше як мильна бульбашка”, - сказав міністр.

М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що станом на сьогоднішній ранок забезпечено нормальне харчування особового складу, і для цього Міністерство оборони підключило інші структури.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ТОВ “Івала”, що надає послуги з організації харчування військовослужбовців строкової служби Збройних сил України, заявило про призупинення харчування близько 15 тис. солдатів через борг Міністерства оборони у сумі 75 млн. грн. та відсутність договірних відносин із військовим відомством. Загалом підприємство забезпечувало харчуванням близько 15 тис. військовослужбовців строкової служби.

Заступник директора ТОВ “Івала” з юридичних питань Ольга ЛАРІНА пояснила, що “з 1 січня 2011 року наше підприємство, як і інші виконавці послуг харчування особового складу Збройних сил України, що годували армію у 2010 році, забезпечує харчуванням військовослужбовців строкової служби, спираючись не на договір, як це має бути по закону, а на слово міністра оборони України. Така ситуація виникла у зв’язку з недосконалістю законодавства, що регулює питання в сфері державних закупівель, та безвідповідальністю керівництва Міноборони, яке не подбало заздалегідь про проведення процедури закупівлі послуг харчування на 2011 рік”, - заявила О.ЛАРІНА.

За її словами, “наприкінці грудня 2010 року – початку січня 2011 року міністр оброни Михайло ЄЖЕЛЬ особисто запевнив нас та інших виконавців послуг харчування військовослужбовців, в тому числі, у присутності одного з віце-прем’єр-міністрів України, що Міністерство оборони України забезпечить укладання договорів з існуючими виконавцями послуг, зокрема, через застосування процедури закупівлі у одного учасника на перший квартал 2011 року, протягом якого Міноборони зможе належним чином провести відкриті торги та визначити переможців, які будуть забезпечувати армію харчуванням з другого кварталу 2011 року”.

Минулого тижня деякі інші підприємства, що забезпечують військовослужбовців харчуванням, також заявили про борги Міноборони за надані послуги.