Вінницький губернатор вирішив заробити на Гітлері

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА розраховує, що обласний бюджет матиме 2% додаткового доходу після створення історико-меморіального комплексу пам`яті жертв фашизму на території ставки «Вервольф».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив М.ДЖИГА.

«Крім популяризації Вінницької області як історичного краю, експерти порахували, що потік туристів до цього історико-меморіального комплексу пам`яті жертв фашизму буде таким, що обласний бюджет матиме 2% додаткового доходу», - повідомив М.ДЖИГА. (Враховуючи, що доходи облбюджету на 2011 рік затверджено на рівні 2,2 млрд. грн., можна припустити, що за рік сума доходів становитиме більш як 40 млн. грн. – УНІАН.)

М.ДЖИГА також розповів, що спершу територія ставки буде передано обласному краєзнавчому музею з одночасним отриманням статусу музею. «Потім територія буде захищена, освітлена, введена пропускна система на територію ставки. Там буде побудовано павільйон з легких конструкцій і в ньому розташовуватиметься експозиція з трофейних предметів того часу. Природно, об`єкт буде взято під охорону», - сказав М.ДЖИГА.

Крім того, планується організувати на території відкритий майданчик, на якому буде виставлена військова техніка часів Великої Вітчизняної війни. «І буде введено платний вхід для відвідин комплексу. Побачите, що тут буде паломництво», - переконаний М.ДЖИГА.

Як повідомляв УНІАН, голова Вінницької облдержадміністрації М.ДЖИГА ініціював створення туристичного маршруту на «Ставку Вервольф» (Вінницька область) до Дня Перемоги 9 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" (нім. Werwolf - «перевертень») розміщувалася в 8 км на північ від Вінниці біля с. Коло-Михайлівка. Вона призначалася для управління військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що й для подальших бойових дій у напрямі Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти почала з квітня 1942, у березні 1944 р., напередодні німецького відходу, ставку висадили в повітря.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» в Східній Прусії. Мав електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриттів - 4,5 м.