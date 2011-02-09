Симоненко подасть на Грача до суду за інтерв'ю Обкому

Лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО заявляє, що збирається подавати до суду на виключеного з КПУ екс-лідера кримської організації Леоніда ГРАЧА.

Про це повідомляє газета «Сегодня» (№30 від 9.02.2011 р.).

«Ми виключили його з партії... Ми вже давно зробили правильні висновки. Падіння, яке він сам собі влаштував, є прямим тому підтвердженням. Подаватиму на нього до суду - подивимося», - зокрема сказав П.СИМОНЕНКО, коментуючи інтерв`ю Л.ГРАЧА «Обкому».

У свою чергу, відзначає газета, Л.ГРАЧ говорить, що до суду йти не боїться і піде туди з матеріалами «про операції, коли голосування фракції КПУ в парламенті продавалося, причому з депутатами фракції керівництво цими грошима не ділилося»: «СИМОНЕНКО з відкотів за участь, зокрема в коаліції, більшості й в президентській кампанії - величезні доходи має. А люди у фракції - це, знаєте, раби. Такі йому потрібні...».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, колишній член фракції КПУ Л.ГРАЧ стверджує, що має в своєму розпорядженні записи, які підтверджують, що лідер КПУ П.СИМОНЕНКО одержує «відкоти» за певні політичні процеси. Про це він заявив в інтерв`ю «Обкому».