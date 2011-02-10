Черновецький каже, що всі «земельні» біди Києва - через оренду

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що всі земельні питання в Києві вирішувалися відповідно до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив в інтерв`ю «5 каналу».

«Громада Києва не постраждала. Всі рішення, які мали відношення до землі, ухвалювалися суворо відповідно до чинного законодавства», - сказав мер Києва і додав: «Є лише одна деталь. Порівняно з країнами, де я був, приміром, Грузією… Там не допускається інститут оренди землі. Ось вся проблема, лише в цьому».

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив упевненість у тому, що інститут оренди землі повинен бути ліквідований, оскільки це «прихована можливість обійти бюджет або міста, або в цілому бюджет країни». «Ті, хто говорять, що це було вкрадено, конкретно про землю – йдеться саме про інститут оренди, який законно існує в Україні», - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вперше чує про те, що в суді знаходяться справи про законність виділення близько 1300 ділянок землі в Києві, проданих або переданих Київрадою.

«Оренда землі повинна бути як інститут ліквідована, але політики в цьому не зацікавлені», - підкреслив мер столиці.