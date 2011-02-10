Лідери країн єврозони проведуть спеціальний саміт 11 березня

Лідери країн-членів зони євро проведуть спеціальний саміт 11 березня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це написав у власному мікроблозі на Twitter’е Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ.

«Я запросив глав держав і урядів єврозони на саміт у Брюсселі 11 березня ввечері», - написав він.

Раніше передбачалося, що саміт відбудеться в неділю, 13 березня, але, за словами дипломатів, проти цього заперечила одна з великих країн-членів зони євро.

У ході засідання лідери країн-членів зони євро планують узгодити план дій для попередження можливих майбутніх боргових криз.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого лідери країн-членів зони євро погодилися посилити координацію економічної політики.

Деталі такого посилення повинні бути обговорені до наступного засідання Європейської Ради 23-24 березня цього року.