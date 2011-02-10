Мер Полтави заявляє, що вчителям і лікарям нічим платити зарплати

Міський голова Полтави Олександр МАМАЙ заявляє про нестачу 24,7 млн. грн. на виплату у 2011 році заробітної плати працівникам бюджетних організацій Полтави - вчителям, працівникам культури, спорту і медикам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

За його словами, міський бюджет, який був доведено з Києва Полтаві на 2011 рік, у розділі коштів на виплати зарплат має дефіцит.

«Нічим виплатити зарплати вчителям, працівникам культури і лікарям... Не вистачає більш як 20 мільйонів», – сказав О.МАМАЙ.

У мерії Полтави уточнили, що 13 млн. грн. становить дефіцит фінансування фонду зарплати працівникам освіти; 7 млн. грн. – лікарям; 2,7 млн. грн. не вистачає на виплату заробітної плати працівникам культури і 2 млн. грн. - працівникам спортивної галузі

Виходом зі складної ситуації мер називає вимушену відпустку за свій рахунок і скорочення премій працівникам відповідних галузей.

Також Полтава сподівається на державну субвенцію у травні чи червні.

Відповідне звернення міська влада також направила до обласної ради – з проханням профінансувати зарплати бюджетникам обласного центру.