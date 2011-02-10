Хто б пройшов у Верховну Раду зараз (опитування Центру Разумкова)

Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, до Верховної Ради пройшли б шість політичних сил.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія БИЧЕНКА, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то найбільше голосів отримала б Партія регіонів (28,2% тих, хто збирається взяти участь у голосуванні).

За Блок Юлії Тимошенко мають намір проголосувати 17%; за партію “Фронт Змін” – 10%; за партію “Сильна Україна” – 6,7%; за ВО “Свобода” – 5,5%; за Комуністичну партію України – 4%; за партію “УДАР” – 2,8%; за партію “Громадянська позиція” - 2,3%.

Інші партії та блоки, що були представлені у списку, отримали підтримку менш ніж 2% респондентів, засвідчили результати опитування.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 січня по 2 лютого в усіх регіонах України. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.