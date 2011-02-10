Наливайченко каже, що влада лише імітує боротьбу з корупцією

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що влада лише імітує боротьбу з корупцією, відкриваючи кримінальні справи проти своїх політичних опонентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, нинішня влада продовжує «парад імітацій», особливо у боротьбі з корупцією.

«Влада імітує «боротьбу з корупцією», щоденно повідомляючи про відкриття нових кримінальних справ – але в основному проти колишніх урядовців з числа політичних опонентів. Ці заходи не мають нічого спільного з послідовною протидією корупційним схемам», - заявив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що про наростання корупційної загрози свідчать численні заяви підприємців, іноземних інвесторів, у тому числі послів країн Європейського Союзу. Одним з останніх таких випадків стала відкрита заява вантажоперевізників про запровадження спеціального «корупційного збору» на митних постах в Одеському та Іллічівському портах.

Він нагадав, що зниження рівня доброчесності в Україні фіксують усі спеціалізовані міжнародні рейтинги. Так, у 2010 році Україна посіла 134-те місце з 178-ми можливих за рівнем сприйняття корупції у рейтингу Transparency International, 125-те зі 139-ти – за критерієм обтяжливості урядового регулювання індексу конкурентності Всесвітнього економічного форуму. Це найгірші показники з усіх європейських країн.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, законодавчі ініціативи влади полегшують життя корупціонерам. Так, за його словами, 21 грудня 2010 року правляча більшість у Верховній Раді скасувала пакет антикорупційних законів. Це призвело до продовження дії морально застарілого Закону «Про боротьбу з корупцією» у редакції 1992 року.

«Ухвалений у першому читанні законопроект Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» пом’якшує покарання за хабарництво, особливо для чиновників високого рангу. Президентський законопроект не передбачає проведення перевірок щодо близьких осіб чиновників, подання декларацій їхніх доходів та витрат, наявних корпоративних прав. У ньому відсутні санкції за вчинення корупційних діянь юридичними особами», - пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він акцентував увагу на тому, що влада фактично відмовилася від виконання зобов`язань України перед GRECO (Група країн Ради Європи проти корупції) щодо впровадження цілого ряду системних антикорупційних заходів, зокрема, щодо створення спеціальних антикорупційних органів у системі державного управління та кваліфікації усіх випадків корупції як кримінальних, а не адміністративних правопорушень.

«Зміни судового законодавства не привели до зменшення корупції у процесі призначення суддів, розподілу судових справ та прийняття судових рішень. Влада встановила контроль над діяльністю судів, проте це не привело до покращення правосуддя для громадян», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він переконаний, що повідомлення ЗМІ про мільйонні придбання міністерствами товарів і послуг в одного учасника за завищеними цінами вказують на те, що сфера державних закупівель знову стала одним з головних осередків урядової корупції.

«Політика міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА веде до відновлення масштабної корупції в освітній сфері, зокрема, у процесі вступу у вищі навчальні заклади. Усі ці факти вказують на те, що протидію корупції влада підмінила наміром створити централізовану корупційну схему в рамках всього державного апарату», - вважає голова політради «Нашої України».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що «Наша Україна» представить програмну альтернативу імітаційній діяльності влади у сфері протидії корупції. «Наше завдання - запропонувати громадянам чіткий план дій для подолання корупції», - сказав він.