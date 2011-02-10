Томенко пропонує Черновецькому оформити інвалідність

Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вдалося “прошантажувати” владу можливими достроковими виборами у столиці.

Таку думку висловив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи ситуацію, що склалася останнім часом навколо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

За словами М.ТОМЕНКА, “є цілком очевидним, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вдалося прошантажувати владу можливими достроковими виборами у столиці в разі його відставки, а тому найближчим часом слід очікувати меншої уваги правоохоронних органів до фактів розкрадання Києва “молодою командою” ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Водночас, на думку М.ТОМЕНКА, “найсумнішим в цій історії є те, що Київ стає заручником спеціальних відносин влади і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. Віце-спікер нагадав, що “свого часу Президент Віктор ЮЩЕНКО всіляко покривав дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а тепер команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА змушена прикривати дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, оскільки боїться дострокових виборів”.

Тому, вважає віце-спікер, у ситуації, що склалася, є три варіанти законно передбачених дій.

“Перший. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен сумлінно виконувати обов’язки Київського міського голови, які передбачають щоденну роботу, ведення сесії Київради, прийому громадян тощо, що, як ми розуміємо, в принципі неможливо”, - відзначив М.ТОМЕНКО.

Окреслюючи другий варіант, М.ТОМЕНКО сказав: “Враховуючи те, що за останній рік майже півроку ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ або лікувався, або відпочивав, то, згідно з трудовим законодавством, йому треба оформити інвалідність з усіма відповідними наслідками, оскільки він не здатний повною мірою виконувати свої обов’язки”.

І третій варіант, за його словами, - “Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ написати заяву, а владі забезпечити проведення дострокових виборів у столиці”.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, «за будь-яких обставин очевидно одне: як би не діяв ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вирок йому винесли кияни».

Він нагадав, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, “близько 90% киян оцінюють діяльність свого мера або вкрай негативно, або відносно негативно і не довіряють йому як посадовій особі”.