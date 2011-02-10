Льовочкін каже, що на «Шкодах» для чиновників зекономлять майже 2 млн.

Заміна нинішнього застарілого автопарку представницького класу у керівництва Адміністрації Президента України і Державного управління справами на автомобілі “Шкода” дозволить економити близько 1,9 млн. грн. бюджетних коштів на рік.

Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Щодо себе С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що, перебуваючи на державній службі, завжди користується власним автотранспортом.

“Відповідне розпорядження передбачає можливість використання власного транспорту заступниками глави Адміністрації Президента”, – зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року для чиновників Адміністрації Президента і ДУС, які користуються службовим транспортом, були закуплені автомобілі економ-класу.

Водночас, як повідомили сьогодні, 10 лютого, ряд ЗМІ, серед закуплених автомобілів є 20 “Шкод” моделі “SuperB Ambition”, яка відноситься до престижного класу і коштує до 30 тис. доларів.