Українські митці в підпілля, «на кухню» добровільно не збираються

Українські митці констатують незворотні негативні зміни в гуманітарній сфері за рік діяльності нової влади.

Про це вони сказали, відповідаючи на запитання “Політичної думки”.

Як зауважила співачка Марія БУРМАКА, “якщо говорити про рік президентства ЯНУКОВИЧА, то я би хотіла передовсім говорити про гуманітарну сферу і дії влади в цій сфері - йде наступ на демократію, на права людини, є проблеми зі свободою ЗМІ”. За її словами, зараз “починають згущуватися хмари”. “Я зараз читаю твори поетів епохи національного відродження, коли сотні поетів і письменників гинули на Соловках, були розстріляні. У 37-му році були розстріляні Григорій Косинка, Євген Плужник. Страшно навіть думати про те, що такі в Україні були часи”, - зазначила вона. Співачка розповіла, що найбільше її зачепило у діях команди ЯНУКОВИЧА. “Це скасування квоти на українську музику (законопроект Олени БОНДАРЕНКО, Партія регіонів) у радіопросторі. Річ не в нормах, а в самому підході до питання, адже з України викидається українське. Справа не в квотах, цей закон особливо й не виконувався. Мене дивує те, що ініціатори попереднього закону не вступилися на його захист”, - підкреслила М.БУРМАКА і додала: “Я не кажу вже про інші кроки в гуманітарній політиці. А це лише минув рік влади ЯНУКОВИЧА”. При цьому вона зауважила, що навіть не хочеться думати “що ця команда зробить через два і чотири роки”. “Що робити з цією владою, наразі не знаю. Я не політик і тому маю право на деякі питання промовчати. Головне, що ми, українці, маємо перестати боятися. Іншим давати порадити не хочу. Я бережу Україну в собі, я говорю українською мовою, я не буду мовчати, коли буде наступ на українське. І хай вони не думають, що нас можна «позаганяти так просто на кухню», в підпілля”, - наголосила співачка.

У свою чергу співак Олександр ПОЛОЖИНСЬКИЙ висловив переконання, що “ЯНУКОВИЧ - це не вибір українців”. За його словами, “це вибір лише однієї частини громадян України, з яким, в силу різних обставин, змушені миритися всі інші”. “Для мене особисто поки в діяльності Президента ЯНУКОВИЧА та його команди немає жодних несподіванок - все відбувається приблизно так, як я і уявляв. Там, де треба діяти розумом, діють силою. Пошуки порозуміння підміняються інтригами, підкупом або шантажем. А інтереси України та українського народу для цих людей і близько не стоять біля їхніх приватних бізнес-справ”, - вважає він. Він додав, що “все це нахабно прикривається залякуванням, замовчуванням та брехнею, а увага активної частини суспільства розпорошується вдалим маніпулюванням та спеціальними провокативними діями”.

“Як результат, Україна впевнено крокує назад до колоніального минулого, що, зрештою, вона вже не один раз робила у своїй історії. За таких обставин у нас є лише два варіанти майбутнього, якщо, звичайно, не брати до уваги можливості глобальних цивілізаційних або природних катаклізмів. Перший варіант - ми успішно приходимо туди, куди прямуємо. Там частину населення чекає цілковите упокорення, частину - моральне або фізичне знищення, частину - спішна еміграція. Другий варіант - ми самі зупиняємо цей рух у зворотному напрямку, робимо це масово, рішуче, виключно революційним шляхом, змінюючи не лише людей у владі, але й, що значно важливіше, самі принципи здійснення державної влади в Україні”, - вважає О.ПОЛОЖИНСЬКИЙ. Також він додав, що особисто є палким прихильником другого варіанта, “бо в першому мене абсолютно нічого не влаштовує”.

Співак Тарас ПЕТРИНЕНКО вважає, що з приходом до влади ЯНУКОВИЧА збуваються прогнози “і навіть у більш трагічному для України сценарії”. “Коли я звертався до людей рік тому, перед виборами, я попереджав, що ми можемо втратити стільки, що потім надолужуватимемо десятки років”, - зазначив він. “Але люди зробили свій вибір, навіть ті, хто не прийшов на вибори, теж зробили свій вибір звісно. А ті, хто закликав голосувати проти всіх, Бог їм суддя, бо на них велика провина за те, в якому нині стані опинилася Україна”, - сказав він. На переконання Т.ПЕТРИНЕНКА, “ми маємо ситуацію надзвичайно критичну, якщо Західний світ уже про це кричить, який був досить толерантний, то ситуація справді погана”. Він вважає, що “хлопці, які зараз керують країною, окрім особистих, меркантильних цілей і бажання остаточно здати Україну північній сусідці - Росії нічого не мають більше у планах. І далі від їх урядування лише буде гірше усім”.