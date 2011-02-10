Янукович: 2012-й буде роком, коли ми почнемо відчувати результати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що результати реформ наша держава відчує в 2012 році.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента, глава держави сказав сьогодні у Херсоні, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “2012 рік буде роком, коли ми почнемо відчувати результати розпочатих у 2010 році реформ. Я сподіваюся, що наслідки кризи 2008-2009 років будуть не так негативно впливати на економіку держави, як це було в минулому році і ще залишаються у цьому”.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що 2011 рік буде для України важким. За його словами, це зокрема пов’язано і з тим, що державі доводиться щомісяця повертати 8 млрд. грн. боргів, а крім того, близько 15 млрд. бюджетної підтримки потрібно на розвиток інфраструктури в рамках підготовки до Євро-2012.

Говорячи про реформування України, Президент закликав усіх “не зупинятися, йти тільки вперед”. “Я зроблю все, щоб цей рух ніхто не зупинив в Україні. У всякому випадку так довго, скільки я буду працювати”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ також додав, що вважає дуже важливим, щоб в Україні була спадкоємність влади. “Щоб і наші уряди, і в цілому влада працювали на авторитет країни... Безумовно, політична стабільність, згуртованість влади будуть сприяти її ефективній роботі”, - сказав він. При цьому висловив упевненість, що послідовні, глибоко продумані реформи працюватимуть на людей та країну, підсилюватимуть економіку.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що в Україні триває боротьба з корупцією, створюються умови для залучення інвестицій, відбувається дерегуляція підприємницької діяльності, знімаються перешкоди для ведення бізнесу, "прозорими будуть багато процесів в державі".