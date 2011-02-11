"Репортери без кордонів" обурені рішеннями ГПУ у справі Гонгадзе

«Репортери без кордонів» обурені останніми рішеннями Генеральної прокуратури у розслідуванні кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів».

"Від самого початку, все розслідування виглядало так, наче воно проводилось з метою дати вищим посадовим особам і політикам уникнути причетності до злочину", - зазначається у прес-релізі. Зокрема, на думку "Репортерів без кордонів", зараз метою слідства є "покласти всю провину на колишнього міністра внутрішні з справ Юрія Кравченка, який загинув за таємничих обставин у 2005, і колишнього керівника служби зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА".

"Бажання захистити найвищих політичних лідерів, які, швидше за все, і віддали наказ знищити Гонгадзе, відображається у непослідовностях та суперечностях, в яких зараз загрузла Генеральна прокуратура, відповідальна за розслідування", - зазначається у прес-релізі.

Одним з останніх прикладів цього, на думку "Репортерів без кордонів", є рішення Печерського райсуду м.Києва від 31 січня, який визнав законним закриття Генпрокуратурою кримінальної справи проти О.ПУКАЧА в частині обвинувачення його у замовному вбивстві журналіста Г.Гонгадзе.

Представники міжнародної організації нагадали, що адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила: «Таким чином, вийде, що крайнім залишиться ПУКАЧ, а притягати когось як замовників не прийдеться, як би, за їх відсутністю».

За даними адвоката, наразі О.ПУКАЧ намагається дати задній хід і переконати слідство, що смерть Гонгадзе була нещасним випадком, і що він не планував убивати журналіста, навіть не дивлячись на те, що він отримав відповідний наказ.

В.ТЕЛИЧЕНКО підкреслює кричущі непослідовності у заявах прокурора, наголошується в прес-релізі. З одного боку, прокурор заявляє, що О.ПУКАЧ убив Г.Гонгадзе за наказом Ю.Кравченка та інших замовників. З іншого, він заявляє, що вбивство не було замовним. Адвокат також звертає увагу на затримку з визначенням вини інших високопосадовців, згаданих у зізнаннях О.ПУКАЧА. «Якщо довіряти показам ПУКАЧА щодо Кравченка, то чому не довіряти показам ПУКАЧА щодо інших високопосадовців?», - заявила В.ТЕЛИЧЕНКО телеканалу ТВі. «Була постанова, якою слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи щодо цих осіб, не побачивши в їхніх діях складу злочину. Цю постанову ГПУ скасувала сама, після того як ми її оскаржили, ще до суду. З того часу вже минуло три місяці. Цих трьох місяців було достатньо для того, щоб принаймні визначитися є чи немає складу злочину у діях цих високопосадовців та порушити проти них кримінальну справу або відмовити в її порушенні», – переконана адвокат.

“Через десять років після жахливого вбивства Гонгадзе, розслідування починає розвиватись у неприйнятному напрямку”, - наголосили «Репортери без кордонів». Вони висловили стурбованість “очевидним браком безсторонності у рішеннях, які приймаються Генеральною прокуратурою, і закликають українську владу взятись за цю проблему – і таким чином, показати, що не влада є джерелом проблеми”.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Печерський районний суд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Коментуючи рішення суду, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "На жаль, суд повторив помилку прокуратури, яка стверджує, що О.ПУКАЧ діяв, виконуючи наказ Кравченка (екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка - УНІАН) та інших невстановлених осіб, але не вбачає в цьому замовленого характеру вбивства".

Раніше В.ТЕЛИЧЕНКО і потерпілий Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ просили суд скасувати постанову про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства Г.Гонгадзе.

7 лютого В.ТЕЛИЧЕНКО подала скаргу до Апеляційного суду Києва на постанову Печерського райсуду столиці, яким було визнано правомірним закриття обвинувачення екс-генералу МВС О.ПУКАЧУ в частині скоєння вбивства Г.Гонгадзе на замовлення.