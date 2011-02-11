Шуфрича можуть призначити губернатором в Івано-Франківськ

Екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич може очолити Івано-Франківську область.

За деякими даними, його кандидатуру лобіює віце-прем`єр Андрій Клюєв, повідомляє Українська правда з посиланням на "Фокус".

Нинішній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Іван Вишиванюк нібито не влаштовує Банкову своєї низькою популярністю в регіоні. У планах адміністрації президента - призначення Вишиванюка на альтернативну посаду, наприклад, посла в одну з країн. Цю інформацію підтвердило також джерело в Партії регіонів.

"Шуфрич може піти на Франківськ. Його активно лобіює Клюєв. Однак це поки питання не вирішено, так як глава адміністрації президента Сергій Льовочкін виступає проти", - повідомило джерело.

Як відомо, звільнення Шуфрича з уряду відбулося якраз з ініціативи Льовочкіна. Відкрито ворогувати вони стали після того, як побилися в кулуарах партійного штабу (кінотеатру Зоряний) в 2010 році.

Раніше повідомлялося про ймовірні призначення Шуфрича губернатором Черкаської або Одеської областей.