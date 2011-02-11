Янукович хоче, щоб наступна влада виконувала його обіцянки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у п’ятирічній перспективі для України важливо забезпечити спадкоємність влади.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю BBC World, текст якого оприлюднений сьогодні на україномовній редакції сайту “Бі-Бі-Сі. Мій світ”.

“Дуже важливо за ці п`ять років зберегти політичну стабільність – це головна умова. Далі дуже важливо, щоб була спадкоємність влади, яка мала б можливість продовжити ці реформи і виконувати наші міжнародні зобов’язання перед нашими партнерами. Мова йде про процес європейської інтеграції, який зумовлює певне реформування нашої країни, це те домашнє завдання, яке повинна робити Україна”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив упевненість у тому, що “через 5 років країна вже буде іншою, вона буде більш сучасною, буде більш наближена за стандартами до Європи, і я переконаний в тому, що це піде на користь українському народу”.