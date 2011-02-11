Кучма нагадав Януковичу: виборець обов'язково запитає, «де воно?»

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україна недостатньо активно налагоджує економічне співробітництво з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської та евразійськой інтеграції».

За словами Л.КУЧМИ, незважаючи на те, що нова влада в Україні працює вже майже рік, в економічних відносинах з Росією лише надолужується упущене за минулі роки, і не почато реалізацію жодного нового проекту.

«Сьогоднішню нашу владу не можна дорікнути в небажанні дійсно мати стратегічні відносини з Росією. Але рік – це в сьогоднішньому вимирі можна було гори перевернути. Але ми сьогодні не можемо сказати про жодний проект, який би з`явився за цей час, а, навпаки, Україну, так би мовити, з усіх боків обходять. І жодного проекту, крім протоколу про наміри. Ось це небезпечно», - сказав Л.КУЧМА.

Він переконаний, що така ситуація може позначитися на результатах наступних парламентських виборів в Україні.

«Наступного року на вибори йти треба, на парламентські. І виборець обов`язково дивиться – ви нам говорили про відновлення нормальних відносин, дійсно тісних, з Росією – я двома руками за це. Це дасть поштовх розвитку економіки. Так де воно?», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він зазначив, що зростання товарообігу між Україною і Росією поки що збільшується лише за рахунок енергоносіїв.