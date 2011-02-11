Губернатор зібрався працювати з Президентом Януковичем до 2020 року

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК спростував чутки про його відставку з цієї посади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської ОДА.

М.ВИШИВАНЮК переконаний, що всі чергові чутки щодо його відставки – це інсинуації «з метою дестабілізувати ситуацію в області».

"Мене і в минулу каденцію всі 8 років неодноразово знімали з посади, і що? – зазначив голова Івано-Франківської ОДА. - Я буду працювати разом з Президентом України Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ до 2020 року. А всі чутки навколо призначень когось на посаду голови Івано-Франківської ОДА ще раз кажу - це абсолютна нісенітниця та інсинуація з метою дестабілізувати ситуацію в області".

Як повідомлялося, деякі ЗМІ написали, що нібито заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Нестор ШУФРИЧ може очолити Івано-Франківську область.

Н.ШУФРИЧ був призначений на посаду заступника секретаря РНБО у липні минулого року, після того як парламент звільнив його с посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.