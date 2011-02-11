Начальник Генштабу «поховав» передвиборну обіцянку Януковича

Перехід Збройних сил України на контрактний принцип комплектування, з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави, планується здійснити до 2025 року.

Про це в інтерв’ю журналу “Військо України” (№ 1 за 2011 рік) заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО.

Він зазначив, що питання продовження терміну переходу на контрактну службу до 2025 року виникло не випадково й обумовлене низкою об’єктивних і суб’єктивних факторів.

Передусім, за його словами, “виконанню завдань щодо переходу на контрактний принцип комплектування завадило обмежене фінансове та матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України у попередні роки”. “Це не дозволило створити ті мотиваційні чинники та умови проходження військової служби, які б приваблювали громадян та спонукали їх робити свідомий вибір на користь проходження військової служби за контрактом”, - заявив Г.ПЕДЧЕНКО.

Начальник Генштабу ЗСУ пояснив, що, “проаналізувавши обсяги прогнозних показників видатків державного бюджету на потреби оборони на період до 2023 року та реальну (мінімальну) потребу у коштах на виконання основних заходів професіоналізації ЗСУ, можна констатувати, що ми не зможемо забезпечити у повному обсязі задекларований раніше перехід до 2015 року комплектування Збройних сил військовослужбовцями контрактної служби”.

“З огляду на сьогоднішню непросту економічну ситуацію в державі, Генеральним штабом спільно з Міністерством оборони України опрацьовано стратегічну лінію з професіоналізації Збройних сил з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави, яка передбачає завершити перехід на контрактний принцип комплектування до 2025 року”, - резюмував Г.ПЕДЧЕНКО.

Він наголосив, що вже підписав відповідні директивні документи, які передбачають оптимізацію управлінського апарату Генерального штабу ЗСУ та скорочення його загальної чисельності на 30%.

“Особливої актуальності цей напрям роботи набуває у світлі ініційованої Президентом України адміністративної реформи державного управління. Так, заплановані на найближчу перспективу заходи дозволять нам значно скоротити чисельність органів військового управління всіх рівнів, привести їх у відповідність до тих завдань, що на сьогодні стоять перед військами”, - сказав начальник Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своїй передвиборчій програмі “Україна для людей” у розділі “Сильна армія” заявив: “Я проведу військову реформу і забезпечу перехід на контрактну армію з 2011 року”.