Комфорт від Карпачової: Луценко у СІЗО може дивитися "5 канал"

Завдяки сприянню Омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО отримав можливість у СІЗО дивитися телепередачі “5 каналу”.

Про це УНІАН повідомила у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За повідомленням, протягом останніх днів на особистому прийомі Омбудсмана у Київському СІЗО на Лук’янівці побували понад 300 ув’язнених. Серед них особи з різних соціальних прошарків українського суспільства – від жінок з немовлятами, народженими в умовах СІЗО, до високопосадовців. Усі вони звертались до Н.КАРПАЧОВОЇ з різними проханнями. “Хтось скаржився на незаконність арешту та довготривале тримання за гратами. Комусь не вистачило ліжко-місця, через що доводилось спати по черзі. Хтось за станом здоров’я клопотав про переведення із камери, де палять. Хтось вимагав доступу до адвоката та психолога. Хтось потребував невідкладної хірургічної операції за межами слідчого ізолятора”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, Н.КАРПАЧОВА тримає на особливому контролі усі питання, з якими до неї на особистому прийомі звернулися ті, хто перебуває у Лук’янівському СІЗО. Більшість їхніх проблем поступово вирішуються. Зокрема, завдяки втручанню Уповноваженого ВР з прав людини керівництво слідчого ізолятора сприяло тому, щоб Ю.ЛУЦЕНКО нарешті отримав можливість дивитися телепередачі “5 каналу”.

Наступного тижня Омбудсман продовжить моніторинг стану дотримання прав ув’язнених СІЗО на Лук’янівці.