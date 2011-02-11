Син Януковича взяв матеріальну допомогу

Син президента Віктор Янукович не відмовився від матеріальної допомоги з бюджету у розмірі 34 тисячі гривень.

Про це свідчить декларація за 2009 рік, надана Януковичем "Українській правді".

Так, згідно з документом, за 2009 рік він отримав 928 гривень дивідендів, 182 тисячі гривень зарплати народного депутата і 34 тисячі матеріальної допомоги від держави.

Дружина Януковича заробила 9 тисяч гривень за 2009 рік.

У власності Януковича-молодшого є квартира площею 380 квадратних метрів, а також житловий будинок площею 510 квадратних метрів.

Водночас, згідно з декларацією, син Януковича не має заощаджень.