Син Януковича взяв матеріальну допомогу
17:12, 11 лютого 2011Політика
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Депутатської зарплати виявилося замало...
Син президента Віктор Янукович не відмовився від матеріальної допомоги з бюджету у розмірі 34 тисячі гривень.
Про це свідчить декларація за 2009 рік, надана Януковичем "Українській правді".
Так, згідно з документом, за 2009 рік він отримав 928 гривень дивідендів, 182 тисячі гривень зарплати народного депутата і 34 тисячі матеріальної допомоги від держави.
Дружина Януковича заробила 9 тисяч гривень за 2009 рік.
У власності Януковича-молодшого є квартира площею 380 квадратних метрів, а також житловий будинок площею 510 квадратних метрів.
Водночас, згідно з декларацією, син Януковича не має заощаджень.
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