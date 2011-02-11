Дружина Онопенка заявила про готовність віддати борги дочки

Лариса Онопенко, дружина голови Верховного суду України Василя Онопенка, написала листа на ім’я Валерія Ксьондзенка, в якому заявляє про готовність віддати йому борг дочки.

«Я, Онопенко Лариса Георгіївна…, яка є матір’ю Онопенко Ірини Василівни, що є стороною (позичальником) за договором позики, укладеним між нею і Вами 15 травня 2008 року в м. Києві, відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України висловлюю готовність сплатити Вам суму заборгованості за зазначеним договором, заявлену Вами у позові, пред’явленому до Печерського районного суду м. Києва 27 січня 2011 року, в розмірі 512395,49 (п’ятсот дванадцять тисяч триста дев’яносто п’ять гривень 49 копійок) гривень, в тому числі: 1) заборгованість за договором у сумі 396 тисяч 290,00 гривень; 2) збитки у зв’язку з інфляційними процесами – 90 тисяч 697,32 гривень; 3) три проценти річних від простроченої суми – 25 тисяч 408,17 гривень», — сказано у листі, текст якого має в своєму розпорядженні DT.UA.

У листі, датованому 11 лютого 2011 року, Лариса Онопенко також просить у триденний строк повідомити їїпро спосіб, у який вона зможе повернути вказану суму.

Нагадаємо, що сума позики за укладеним у травні договором складає 252,5 тисячі гривень.

Як повідомлялося, 1 лютого Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо молодшої дочки Онопенко — Ірини Онопенко. Вона та її чоловік підозрюються в тому, що вони не повернули позичені 300 тисяч доларів, частина з яких нібито була потрібна Василю Онопенку «для вирішення якогось питання».

Раніше, наприкінці грудня 2010 року, був затриманий колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, чоловік другої дочки голови ВСУ Лади Онопенко.

Лідери опозиції, зокрема Юлія Тимошенко заявляли, що пов`язують тиск на сім`ю Онопенка зі спробою приватизувати Верховний суд України.