Немиря: європейці дедалі більше занепокоєні подіями в Україні

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ зазначає, що європейські політики все більше стурбовані ситуацією в Україні.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

Заступник голови партії “Батьківщина” повідомив, що за останні два дні взяв участь у засіданні Політичної Асамблеї Європейської народної партії (ЄНП), а також зустрівся з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ та міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

За словами Г.НЕМИРІ, Президент Європарламенту, зокрема, заявив, що планує і надалі уважно стежити за ситуацією в Україні.

“Під час розмови він, без емоцій, хочу підкреслити це, сказав, що, на його думку, те, що відбувається в Україні, - жахливим чином впливає на імідж України і позиції України в Європі”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, Президент Європарламенту також висловив сподівання, що українська влада “зніме ганебну заборону на подорожі” для лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Міністр закордонних справ Чехії, у свою чергу, за словами Г.НЕМИРІ, висловив стурбованість діями влади щодо “згортання демократичних свобод, звуження простору для політичної конкуренції” в Україні.

“Україна сама себе заводить на периферію європейську замість того, щоб прямувати до центру європейського політичного та економічного”, - процитував К.ШВАРЦЕНБЕРГА заступник голови “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» в Брюсселі Президент Європарламенту Є.БУЗЕК висловив стурбованість згортанням свобод в Україні.

4 лютого Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив, що Президент Європарламенту Є.БУЗЕК був дещо емоційним, коли заявив про свою стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.