До приїзду Януковича чорнобильців з центральної площі Харкова приберуть

Проведення публічних акцій чорнобильців на площі Свободи в Харкові, де вони тривають з 26 січня і їхньою головною вимогою є збереження соціальних пільг, буде призупинено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалено сьогодні на розширеному засіданні Координаційної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за участю громадських організацій ветеранів, інвалідів та дітей війни. “Координаційна рада прийняла рішення звернутися до всіх громадських організацій чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів, дітей війни тощо з проханням підтримати це рішення”, - йдеться у повідомленні.

“Крім цього, Координаційна рада буде вважати проведення будь-яких акцій на площі Свободи до вирішення питання про недопущення змін законодавства про соціальні гарантії виключно політичними, які не мають відношення до проблем цих громадських організацій”, - підкреслили у прес-службі ОДА.

У розмові з кореспондентом УНІАН учасники мітингу заявили, що чиновники з облдержадміністрації вимагають припинення акції, яка триває вже сімнадцятий день поспіль, у зв’язку із приїздом 15 лютого в Харків Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Активісти зауважили, що, незважаючи на це, вони мають намір у день приїзду Глави держави також вийти на площу Свободи зі своїми вимогами.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня в Харкові представники чорнобильських ветеранських організацій проводять мітинг з вимогою зберегти їхні соціальні пільги. Учасники акції вимагають не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», згідно з яким, за словами активістів, «урізаються пільги чорнобильців, дітей війни, ветеранів праці, ветеранів силових структур та інших».

Як відомо, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення. Так, планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 15 лютого здійснить робочу поїздку в Харківську область. В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати ВАТ «Хартрон», де ознайомиться з виробництвом одного з провідних вітчизняних підприємств ракетно-космічної галузі, а також проведе нараду з адміністративно-господарським активом області і поспілкується з журналістами.